اليوم السابع
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رئيس جهاز العبور: نسبة تنفيذ مشروع محطة محولات كهرباء 5 بالمدينة تخطت الـ75%

السبت، 24 أبريل 2021 10:36 ص
رئيس جهاز العبور: نسبة تنفيذ مشروع محطة محولات كهرباء 5 بالمدينة تخطت الـ75% المهندس عبدالرءوف الغيطى يتفقد مشروع محطة محولات كهرباء
كتب ـ أحمد حسن

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تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع محطة محولات كهرباء 5  بقدرة إجمالية 525. ف. أ بالمنطقة الصناعية ب & ج لتصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع 700م. ف. ا. 
 
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن المشروع يقع على مساحة 6.5 فدان وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، ونسبه إنجاز 75٪، ويتكون من( 3 محولات كهرباء قدرة 3 * 175 م. ج. أ "جهد ٤٠*4 ميجا وات"- مبنى g. I. S "٢٢٠"- مبنى A. I. S "٦٦"- مبنى الكنترول وموزع ٢٢ - خزانات وقود - شبكة حريق - أبراج المراقبة - غرف أمن).
 
وأفاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الهدف من المشروع هو تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة، ويعد المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية، او السكنية بمدينه العبور
 
وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على الالتزام بأعلى جودة ممكنة والإهتمام بالتفاصيل الفنية ومستوى الأعمال، من أجل إخراج المشروع بالمواصفات المطلوبة، وكذا الإسراع بالانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة. 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

محطات الكهرباء

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