تعرف على أسعار الأسماك والرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى توفير الفسيخ والرنجة،

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا عن اسعار منتجات الأسماك والرنجه والفسيخ فى نقاط محددة

طرح كميات كبيرة من الأسماك " طازجة ومجمدة ومملحة "رنجة وفسيخ" بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى

طرح الفسيخ بسعر 120 جنيهًا للكيلو والرنجة من 34 وحتى 36 جنيهًا للكيلو.

طرح سمك بلطى طازج بسعر 28 جنيها للكيلو

طرح سمك أسوان بلطى كبير 33 جنيهًا للكيلو

طرح بلطى شبار أسوان 22 جنيه.

بلطى منظف 28 جنيه جنيها للكيلو.

بورى سوبر طازج 55 جنيها.

سبيط بسعر 140 جنيها.

ماكريل يابانى 30 جنيهًا للكيلو.

ماكريل ايرلندى مجمد 38 جنيها.

ماكرونة نرويجى 30 جنيها.

مكرونة أيسلندى 30 جنيه للكيلو.

سردين بسعر 18 جنيها بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات الجمبرى.

شوربة مخلية " 800جرام " بـ47 جنيها.

شرائح كاليماريا 800 جرام بـ60 جنيها.

فيليه قشر كبير بـ130 جنيها.