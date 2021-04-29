اليوم السابع
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ترامب يهاجم بايدن بسبب لقاحات كورونا..ويؤكد: أفكر بجدية فى الترشح مجددا

الخميس، 29 أبريل 2021 03:40 م
ترامب يهاجم بايدن بسبب لقاحات كورونا..ويؤكد: أفكر بجدية فى الترشح مجددا ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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وصف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نفسه بأنه "أبو اللقاح"، مشيرا إلى أنه يستحق أن ينسب له الفضل فى توزيع جرعات اللقاحات ضد فيروس كورونا.

 

وفى مقابلة تلفزيونية مع فوكس بيزنس، اتهم الرئيس السابق خليفته جو بايدن بأنه أخذ الفضل فى الاستجابة الأمريكية، التى تحسنت كثيرا لأزمة كورونا، بحسب ما ذكرت نيوزويك.

 

وجاءت انتقادات ترامب بعدما ألقى بايدن خطابه أمام الكونجرس فجر اليوم يستعرض فيه إنجازاته خلال أول 100 يوم له فى المنصب، وطموحاته لمزيد من التشريعات والعمل الحكومى.

 

واستهدف ترامب بايدن بسبب اقتراحاته لزيادة الضرائب على الأغنياء وسياسته إزاء الصين وتدفق المهاجرين غير الموثقين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

 

وقال ترامب أيضًا إنه يبحث بالتأكيد الترشح للرئاسة مرة أخرى، وعندما سألته المذيعة كاريا بارتيرومو بشأن خططه، أجاب سريعا قائلا: نعم 100%.

 

وتابع قائلا إن استطلاعات الرأى تشير إلى أن الجميع يريد منى أن أفعل ذلك، وأنا أفكر 100% بشأن الترشح وسأفعل، واعتقد أن هذا سيكون ناجحا للغاية.

 

وفى وقت سابق، أعرب ترامب عن إمكانية مقاضاة شبكة سى إن إن، بسبب ما تردد حول عملها لخسارته فى الانتخابات الرئاسية الماضية، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك.

 

وقال ترامب إن محاميه لا يستطيعون حتى تصديق مضمون مقاطع فيديو فى مشروع "فيريتاس"، التى تظهر موظف بسى إن إن يقول إن الشبكة عملت لهزيمة ترامب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020.


دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

انتخابات الرئاسية الامريكية

جو بايدن

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