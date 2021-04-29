بلغاريا تعلن دبلوماسيا روسيا شخصا غير مرغوب فيه

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أعلنت وزارة الخارجية البلغارية، اليوم الخميس، أن أحد الدبلوماسيين الروس لديها شخصا غير مرغوب فيه.

وذكرت الوزارة البلغارية، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، أن بلغاريا توجهت بطلب إلى هيئات إنفاذ القانون الروسية للمساعدة في التحقيق في انفجارات بمستودعات أسلحة في بلغاريا، تتهم فيها 6 مواطنين روس.

وجاء في بيان للخارجية البلغارية: " لقد أعلنا دبلوماسيا روسيا آخر شخصا غير مرغوب فيه، وتوجهنا بطلب إلى هيئات إنفاذ القانون الروسية لمساعدة السلطات البلغارية في التحقيق في انفجارات بمستودعات الأسلحة البلغارية وإتلاف الأدلة وتسميم 3 مواطنين بلغاريين"، مشيرة إلى ضرورة تحديد المتهمين ومحاسبتهم.

وكانت صوفيا قد طردت مؤخرا دبلوماسيين اثنين روسيين من أراضيها وأعتقلت عددا من المواطنين البلغاريين لتجسسهم لصالح روسيا، وردت موسكو بطرد دبلوماسيين بلغاريين من الأراضي الروسية.