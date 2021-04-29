بدء بيع مجموعات الاختبار الذاتى لفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أنها بدأت بيع مجموعات الاختبار الذاتى لفيروس كورونا المستجد فى الصيدليات المحلية.
وأفادت شركة هانمى للأدوية الكورية الجنوبية - فى بيان أوردته وكالة كوريا الجنوبية للأنباء- بأن مجموعات الاختبارالذاتى فى المنزل لـ SD Biosensor حصلت على موافقة من وكالة سلامة الأدوية في كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضى، وهى متاحة الآن عبر قنوات التوزيع الخاصة بشركة هانمي للأدوية في جميع أنحاء البلاد .
وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين جمع عينات من أنوفهم بأنفسهم للاختبار، وتظهر النتائج فى غضون 15 - 30 دقيقة، مشيرة إلى أنه إذا جاءت نتائجهم إيجابية من الاختبار الذاتي، فيُطلب منهم زيارة محطات الفحص للخضوع لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الوقائي (PCR) للحصول على نتيجة أكثر دقة.
وستصل مجموعة أخرى للاختبار الذاتي من قبل مطور الأدوية المحلي "هيوماسيس" إلى الصيدليات وستصبح متاحة عبر القنوات على الإنترنت اعتبارا من يوم الاثنين المقبل .
وحصلت مجموعتا الاختبار الذاتي أيضا على الموافقة للاستخدام فى حالات الطوارئ في البلدان الأجنبية، ويتم استخدامها حاليا فى العديد من الدول الأوروبية.
وتكافح كوريا الجنوبية لتعزيز قدرتها على الاختبار حيث تستعد البلاد لموجة أخرى من الفيروس.
وكانت السلطات فى كوريا الجنوبية، قالت إنها ستبدأ من يوم الأربعاء المقبل استثناء من تلقوا جرعات كاملة من لقاح كورونا من فترة الحجر الذاتى الإلزامى لمدة 14 يوما فى أعقاب دخول البلاد في ظل جهود شاملة ترمى إلى توسيع عمليات التلقيح.
وذكرت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية- وفقا لوكالة كوريا الجنوبية للأنباء (يونهاب)- بأنه سيتم تطبيق القوانين الجديدة بدءا من الأربعاء المقبل فقط لمن تم تلقيحهم بالكامل في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات كورونا وعدم ظهور أى أعراض ليتم استثنائهم من فترة العزل الإلزامى.
وأوضحت أنه لن يتم تطبيق القوانين الجديدة على نحو فوري على من تم تطعيمهم خارج البلاد، كما لن تطبق على الوافدين من بلاد تعاني من ارتفاع في حالات العدوى بسلالات مستجدة من الفيروس، بما يشمل جنوب أفريقيا والبرازيل.
وقالت السلطات الصحة الكورية الجنوبية إنها تخطط لوضع تدابير للتحقق من شهادات التطعيم الخارجية وتطبيق القوانين تدريجيا على من تم تلقيحهم في الخارج بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، كما سيتم كذلك رفع الحجر الذاتي الإلزامى عمن يتواصل مع مرضى كوفيد-19 في حال كان ممن تم تلقيحهم.
وقد لقحت كوريا الجنوبية 2,808,794 شخصا منذ بدأت حملة التلقيح فى 26 فبراير الماضى بما يشمل 220,729 شخصا تم تلقيحهم يوم أمس. ويمثل هذا 5.5% من مجمل عدد السكان.
وقالت الوكالة إن عدد من تلقوا جرعتين من اللقاح وصل إلى 168,721 شخصا أو 0.3% من مجمل عدد السكان.
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