بدء بيع مجموعات الاختبار الذاتى لفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية

وأفادت شركة هانمى للأدوية الكورية الجنوبية - فى بيان أوردته وكالة كوريا الجنوبية للأنباء- بأن مجموعات الاختبارالذاتى فى المنزل لـ SD Biosensor حصلت على موافقة من وكالة سلامة الأدوية في كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضى، وهى متاحة الآن عبر قنوات التوزيع الخاصة بشركة هانمي للأدوية في جميع أنحاء البلاد .

وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين جمع عينات من أنوفهم بأنفسهم للاختبار، وتظهر النتائج فى غضون 15 - 30 دقيقة، مشيرة إلى أنه إذا جاءت نتائجهم إيجابية من الاختبار الذاتي، فيُطلب منهم زيارة محطات الفحص للخضوع لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الوقائي (PCR) للحصول على نتيجة أكثر دقة.

وستصل مجموعة أخرى للاختبار الذاتي من قبل مطور الأدوية المحلي "هيوماسيس" إلى الصيدليات وستصبح متاحة عبر القنوات على الإنترنت اعتبارا من يوم الاثنين المقبل .

وحصلت مجموعتا الاختبار الذاتي أيضا على الموافقة للاستخدام فى حالات الطوارئ في البلدان الأجنبية، ويتم استخدامها حاليا فى العديد من الدول الأوروبية.

وتكافح كوريا الجنوبية لتعزيز قدرتها على الاختبار حيث تستعد البلاد لموجة أخرى من الفيروس.

وكانت السلطات فى كوريا الجنوبية، قالت إنها ستبدأ من يوم الأربعاء المقبل استثناء من تلقوا جرعات كاملة من لقاح كورونا من فترة الحجر الذاتى الإلزامى لمدة 14 يوما فى أعقاب دخول البلاد في ظل جهود شاملة ترمى إلى توسيع عمليات التلقيح.