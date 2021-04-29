اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بتوجيهات رئاسية.. طائرة نقل عسكرى محملة بالمساعدات الطبية تصل ليبيا

الخميس، 29 أبريل 2021 04:11 م
بتوجيهات رئاسية.. طائرة نقل عسكرى محملة بالمساعدات الطبية تصل ليبيا طائرة نقل عسكرى محملة بالمساعدات الطبية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمرارا للدعم المصرى للأشقاء فى دولة ليبيا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرى من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة ليبيا الشقيقة.
 
وتساهم المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.
 
طائرة نقل عسكرى محملة بالمساعدات الطبية
 
ويأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.
 
 

ليبيا

مساعدات

مصر

القوات المسلحه

مصر وليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة