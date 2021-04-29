

وقال فارما، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الخميس/، إن العقد يجري تنفيذه بالتوافق مع المواعيد المحددة"، ووقعت روسيا والهند في أكتوبر 2018 عقدا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد الطرف الهندي بـ5 كتائب من منظومات "إس-400" الروسية.



وجرى إبرام الصفقة، التي تم وصفها بأكبر اتفاق من نوعه في تاريخ "روس أوبورون إكسبورت" وهو الطرف الوحيد المعني بتصدير الأسلحة الروسية، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للهند، وسط معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة، ومن المتوقع إنجاز عمليات تزويد الطرف الهندي بالمنظومات حتى 2023.