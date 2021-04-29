المتهم والأفوكاتو.. "عظام بشرية" تكشف طريقة التخلص من رجل أعمال بفرم لحمه بالبساتين

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة أثارت الرعب بين الأهالي بمنطقة البساتين بعد العثور على عظام بشرية ملقاه بجوار صندوق قمامة، وتبين أن صبى جزار وزوجته هما مرتكبين الحادث، وقيامهما بالتخلص من جثة المجنى عليه وهو رجل أعمال عن طريق تشفيه لحمه وفرمه والتخلص من رأسه لسرقة سيارته وأمواله.

في البداية يقول حسن علام المحامى بالنقض، إن الواقعة التي سنتحدث عنها هنتكلم هي قضية حدثت في عام 2014، القضية كان مضمونها أن مواطن بلغ وحدة مباحث البساتين أنه عثر على عظام ملقاه بجوار صندوق قمامة، وكانت من غير رأس، تم تحرير محضر والنيابة أمرت بكشف ملابسات الواقعة.

وتابع: صدر تقرير من قبل مفتش الصحة بالبساتين وأكد أن العظام هي عظام حيوانية، ولكن السيد رئيس النيابة كان دقيق في عمله وطلب الاستعانة بمصلحة الطب الشرعى لتحديد نوع العظام ولبيان هل التقرير الذى صدر من مفتش الصحة سليم من أم لا.

واستكمل: بالفعل تم إحالة العظام لمصلحة الطب الشرعى والاحتمال الذى توقعه رئيس النيابة كان صحيح وتبين أن العظام بشرية، والتقرير توصل إلى أن العظام لرجل يبلغ من العمر من 40 إلى 45 سنة تقريبا، وشرح الطبيب أمام النيابة طرق تحديد نوع العظام هل هي لرجل أم لسيده وعمرها بدقة.

وأشار: مباحث البساتين كشفت أن صاحب العظام كان يتردد على ربة منزل بالبساتين، وزوج هذه السيدة كان صبى جزار وزوج السيدة كان على علم بتلك العلاقة الأثمة، وتم الاتفاق بين العشيقة وزوجها للتخلص من المجنى عليه طمعا في سيارته وأمواله، وبالفعل تم ذبح رجل الأعمال المجنى عليه، وصبى الجزار زوج العشيقة تخلص من الجثة بطريقة بشعة وكأنه بيشفى ذبيحة فقام بتشفية لحم المجنى عليه وطحنها كما لو كانت كفتة وتخلص منها في مكان وأخد الرأس وألقاها في مكان وتم إلقاء العظام بجوار صندوق الزبالة.

ونوه: تم التوصل لشخص المجنى عليه عن طريق قيام زوجة المجنى عليه وأبنه بعمل محضر تغيب وتم عمل تحليل الـ"dna" وتم تحديد شخص المجنى عليه، وتم معاقبة الجزار وزوجته بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام في صبحى الجزار وزوجته، ابشع حاجة في هذه الجريمة طحن.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.