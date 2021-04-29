الفوائد الصحية لعصير الصبار أبرزها علاج الإمساك والتهاب اللثة

كتب - محمود جلال

الصبار هو نبات يحتوى على فوائد لا تحصى على الصحة والجمال، ويعتبر المنتج الأساسى فى كل متاجر صابون التجميل ومستحضرات التجميل، يباع الصبار الآن على شكل جل وكعصير فمتاح بسهولة ويمكن زراعته بسهولة، وليست هناك حاجة إلى عناية إضافية لنمو هذا النبات لأنه يأخذ القليل من الماء، وفقاً لموقع girliciousbeauty.

فوائد عصير الصبار:

يعالج الإمساك:



الصبار

يجب التعامل مع هذا بحذر شديد، إذا تم القيام به بشكل غير صحيح يؤدي إلى الإسهال.

يحافظ على قوة جهاز المناعة:

يحتوي عصير الصبار على فيتامين سي الذي يطرد السموم من الجسم ويقوي جهاز المناعة، ويساعد فى مكافحة الالتهابات والإنفلونزا.

يرطب الجسم:



عصير الصبار

بما أن الصبار يحتوى على 96% من الماء، فهو أفضل مصدر أو يقدم الماء للجسم، ويرطب الجسم طوال اليوم ويساعد على التخلص من إرهاق الجسم.

يعالج التهاب اللثة:

عصير الصبار يقي من مشاكل اللثة، فيعمل على علاج البلاك ويتحكم في التهاب اللثة.

يعالج مرضى السكرى:

أظهر الاستهلاك المنتظم للصبار انخفاض مستويات السكر في الدم، وهذا يتحكم في مستويات السكر في الدم، ويحافظ على راحة المعدة، ويرضي الشهية، ويبقي المعدة ممتلئة.