جل الصبار أفضل وسيلة لعلاج حالات حروق الشمس.. تعرف على فوائده

كتبت هند عادل

الصبار هو نبات يحوى بداخله جل معروف بخصائصه العلاجية، وقد استخدم الناس الجل الصافى من أوراقه منذ آلاف السنين لعلاج الأمراض الجلدية البسيطة، مثل الحروق والطفح الجلدى والصدفية، ولا يزال الناس يستخدمون الجل من النباتات، وكذلك الكريمات والمستحضرات التى تحتوى على الصبار للراحة.

ووفقا لتقرير لموقعinsider فإن الصبار مفيد لحروق الشمس لأنه يساعد فى تخفيف الألم والاحمرار عن طريق تقليل الالتهاب، ويحفز جل الصبار أيضًا إنتاج الكولاجين الذى يساعد فى عملية الشفاء، وأفضل طريقة لاستخدام الصبار هى أخذ الجل مباشرة من النبات نفسه.

كيف يساعد الصبار فى التعافى من حروق الشمس؟



1- يقلل الالتهاب: يحتوي الصبار على العديد من المكونات التي تقلل الألم والاحمرار والتورم المصاحب للالتهاب الناتج عن حروق الشمس، أولاً يمنع الصبار مسار انزيمات الأكسدة الحلقية، مما يخلق تأثيرًا مضادًا للالتهابات، يحتوي النبات أيضًا على مادة البراديكيناز التي تقلل الالتهاب عند استخدامه موضعيًا.

2- يحفز إنتاج الكولاجين: يمكن أن يحسن الصبار إحساس ومظهر حروق الشمس من خلال تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحسن تماسك البشرة وجفافها ومرونتها.

3- يرطب البشرة: يحتوي الصبار على مواد تسمى عديدات السكاريد المخاطية، وهي سكريات تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في بشرتك، كما أنه يحتوي على عدد من الأحماض الأمينية التي تعمل على تنعيم خلايا الجلد المتصلبة.

4- يحتوي على حمض الساليسيليك: حمض الساليسيليك مضاد للالتهابات ومطهر، مما يعني أنه يمكن أن يخفف الألم مع منع العدوى أيضًا.

5- يحتوي على فيتامينات: يحتوي الصبار على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات A و CوE، وهي مضادات أكسدة يمكنها تحييد الجذور الحرة لتقليل أضرار أشعة الشمس

كيفية استخدام الصبار لعلاج حروق الشمس





ضع جل الصبار مباشرة على المنطقة المصابة بحروق الشمس من الجلد بعد الاستحمام، كما أن إبقاء الجل بارد في الثلاجة يمكن أن تعزز تأثيرها المهدئ والمبرد خاصة لحروق الشمس، يمكنك إعادة تطبيقه عدة مرات في اليوم أو حسب الحاجة لتغطية المنطقة المصابة بحروق الشمس.