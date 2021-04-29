اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 05:40 م
خالد صلاح
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العراق تعلن حاجتها إلى إنتاج طاقة أكبر خلال السنوات العشر المقبلة

الخميس، 29 أبريل 2021 05:00 م
العراق تعلن حاجتها إلى إنتاج طاقة أكبر خلال السنوات العشر المقبلة حقل
أ ش أ

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قال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف إن بلاده ستحتاج إلى انتاج طاقة أكبر خلال السنوات العشر المقبلة ، الأمر الذي لايمكن تحقيقه بالوقود النفطي او الغازي لاعتبارات عديدة".
 
وكشف لطيف - في بيان،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الخميس-" عن مفاتحة العديد من الدول والشركات الأمريكية والروسية لإمكانية بناء مفاعلات نووية في العراق ، مشيرا إلى إمكانية بناء مثل هذه المفاعلات خلال 5 ـ 6 سنوات في حال توفر الإرادة السياسية لذلك.
 
وأوضح أن مدة بناء تلك المفاعلات تتضمن إعداد الكوادر العلمية العاملة فيها ، مع إمكانية تسريع الإجراءات لحصول العراق على تلك المفاعلات.
 
وأشار إلى أن أمريكا وروسيا تعلمان تماماً بانواع المفاعلات ولايوجد اي اعتراض حولها لانها آمنة وسليمة ومخصصة لانتاج الكهرباء فقط .

النفط

اخبار العراق

العراق

انتاج الطاقة

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