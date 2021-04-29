العراق تعلن حاجتها إلى إنتاج طاقة أكبر خلال السنوات العشر المقبلة

أ ش أ

قال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف إن بلاده ستحتاج إلى انتاج طاقة أكبر خلال السنوات العشر المقبلة ، الأمر الذي لايمكن تحقيقه بالوقود النفطي او الغازي لاعتبارات عديدة".

وكشف لطيف - في بيان،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الخميس-" عن مفاتحة العديد من الدول والشركات الأمريكية والروسية لإمكانية بناء مفاعلات نووية في العراق ، مشيرا إلى إمكانية بناء مثل هذه المفاعلات خلال 5 ـ 6 سنوات في حال توفر الإرادة السياسية لذلك.

وأوضح أن مدة بناء تلك المفاعلات تتضمن إعداد الكوادر العلمية العاملة فيها ، مع إمكانية تسريع الإجراءات لحصول العراق على تلك المفاعلات.

وأشار إلى أن أمريكا وروسيا تعلمان تماماً بانواع المفاعلات ولايوجد اي اعتراض حولها لانها آمنة وسليمة ومخصصة لانتاج الكهرباء فقط .