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السكة الحديد توضح تفاصيل اصطدام قطار بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية بالمنوفية

الخميس، 29 أبريل 2021 12:18 ص
السكة الحديد توضح تفاصيل اصطدام قطار بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية بالمنوفية السكة الحديد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تفاصيل اصطدام قطار بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية بالمنوفية، حيث أكدت أنه أثناء مسير قطار رقم 546 طنطا /منوف / القاهرة، فوجئ قائد القطار أثناء المسير في المسافة بين اشمون والحلواصى  بلودر  يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 400/24 ما بين اشمون والحلواصى. 
 
وأضافت الهيئة في بيان لها: "على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام اللودر وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار وحدث احتكاك بشبكه الجرار مع شوكة اللودر وتم فك الاشتباك وقام السائق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطار ، واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة منوف . 
 
وناشدت الهيئة قائدى المركبات توخى الحظر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.

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