تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن ك الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً علي سلامتهم.
وتوقف الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع الي احوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصًا علي سلامتهم.
الرئيس السيسى يتابع أعمال تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس السيسي خلال جولته بشرق القاهرة
الرئيس السيسي يتوقف أثناء جولته بشرق القاهرة ويشدد بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان
الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة
الرئيس يتوقف أثناء جولته بشرق القاهرة ويشدد بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان (2)
الرئيس يتوقف أثناء جولته بشرق القاهرة ويشدد بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان
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