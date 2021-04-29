البورصة: تنفيذ نقل أسهم بنك عودة لـ"أبو ظبي الأول" بقيمة 600 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة نقل ملكية أسهم بنك عودة إلى بنك أبو ظبي الأول بحجم 34.7 مليون سهم بقيمة 600 مليون دولار، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الملتقى للاستثمار العقاري بحجم 408 آلاف سهم بقيمة 22 مليون جنيه، وصفقة على أسهم شركة تراث للاستثمار والتنمية بحجم 1.8 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون جنيه.

وكان بنك أبوظبي الأول، قد أعلن الأسبوع الماضي، بدء عملية نقل الأسهم لاستكمال الاستحواذ على حصة 100% من رأسمال بنك عوده مصر، التابع لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية، وذلك عقب الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وقال بنك أبوظبي الأول في بيان صحفي سابق، إنه عقب إتمام عملية نقل الأسهم، سيباشر بنك أبوظبي الأول في دمج أصول وعمليات كل من بنك عوده (مصر) وبنك أبوظبي الأول – مصر، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022.

وأضاف أنه عقب نقل الأسهم، سيسهم الاستحواذ في جعل بنك أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة في جمهورية مصر العربية من حيث الأصول، التي تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) بعد التجميع في تاريخ 31 ديسمبر 2020.