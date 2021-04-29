اليوم السابع
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خالد صلاح
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"الاحتياطي الأمريكي" يؤكد تحسن الاقتصاد بسبب التطعيم ضد "كورونا"

الخميس، 29 أبريل 2021 09:00 ص
"الاحتياطي الأمريكي" يؤكد تحسن الاقتصاد بسبب التطعيم ضد "كورونا" الرئيس الأمريكي جو بايدن
واشنطن (أ ش أ)

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 أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن تقدم عمليات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 والسياسة القوية في الولايات المتحدة ساعد النشاط الاقتصادي والتوظيف، مع ظهور علامات تحسن في القطاعات الأكثر تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي - في بيان بعد اجتماع استمر يومين - إلى أن معدل التضخم ارتفع مع اكتساب الاقتصاد للقوة من جديد، متوقعا ارتفاع مؤقت للأسعار في مختلف أنحاء البلاد، لكن لن يؤثر ذلك على كل قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضاف البيان أن "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس بما في ذلك عمليات التطعيم.. أزمة الصحة العامة المستمرة في البلاد تستمر في التأثير على الاقتصاد ومازالت تهدد التوقعات الاقتصادية".

 

 

 

 

 


التضخم

الولايات المتحدة

واشنطن

تطعيم كورونا

لقاح كورونا

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