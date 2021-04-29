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الأيادى الذهبية المنتجة.. شاهد سيدات بنى سويف يصنعن المشغولات اليدوية الراقية

الخميس، 29 أبريل 2021 02:51 م
الأيادى الذهبية المنتجة.. شاهد سيدات بنى سويف يصنعن المشغولات اليدوية الراقية مشغولات يدوية في بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من قرية صفط راشين بمحافظة بني سويف مع نماذج من فتيات وسيدات القرية اللواتي يقمن بعمل شنط وملابس يدوية.
 

قالت صفاء عبد الله، إحدى العاملات بالقرية، إنها بدأت العمل اليدوي منذ 7 سنوات، وذلك لتوفير دخل مناسب لها للكسب، حيث تقوم بتصنيع الشنط التى يستغرق تصنيعها يوم وتستخدم فيها الصوف وتصنع يدويًا باليد، وتعمل علي حسب المنتجات المطلوبة وتسوق في القرية.

وأوضحت صفاء عبد الله، أن الأسعار تتراوح ما بين 25 و50 جنيها، وكذلك يمكنها صنع شنط مدرسية للطلاب ويتراوح الإقبال على شراط الشنط اليدوية من أهالى القرية.

وأشارت مها طه، إحدى أهالى القرية، إلى إنها بدأت الصناعة اليدوية منذ الصغر ومن الأشكال التي تقوم بصناعتها مفارش العرائس ومفارش النول، لافتًا أنها تعمل لمساعدة زوجها في المنزل وتعمل علي مدار العام بحسب ما يطلبه الزبائن منها ويزاد الطلب في المواسم.

ولفتت مها طه، إلى الفتيات يحتجن إلى مكان لترويج تلك المنتجات بعد الانتهاء منها، وتقدم مقاسات المنتجات، بحسب الطلب وكذلك تختلف أسعارها فمنها منتجات بـ10 جنيهات، وكذلك منتجات بـ 100 جنيهًا.

الصناعة-اليدوية
الصناعة اليدوية

 

شنط-يدوية
شنط يدوية

 

فتيات-يعملن-في-الصناعة-اليدوية
فتيات يعملن في الصناعة اليدوية

 

مشغولات-يدوية
مشغولات يدوية

 

مشغولات-يدوية-في-بني-سويف
مشغولات يدوية في بني سويف

 


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