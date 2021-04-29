بغداد (أ ش أ)

أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، محاولة انتحارى تفجير مديرية أمن كركوك، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمنى قوله، إن قوة من الأمن الوطنى العراقى رصدت انتحاريا حاول اقتحام مبنى مديرية الأمن وسط كركوك، وأطلقت النار عليه، ما أدى الى انفجاره خارج سياج المبنى، وإصابة عنصرين من حرس المديرية.

وكانت قيادة الشرطة الاتحادية فى العراق، أعلنت الأربعاء، ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون، خلال عملية تفتيش فى محافظة كركوك.