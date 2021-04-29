استطلاع رأي: لا ينبغي السماح للحاصلين على لقاحات روسية أوصينية غير المعتمدة فى بريطانيا بدخول البلاد

كتب أحمد علوى

كشف إستطلاع رأي أجري في المملكة المتحدة أنه لا ينبغي السماح بدخول البلاد للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات فيروس كورونا الروسية أو الصينية غير المعتمدة في المملكة المتحدة.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي يقيد فيه عدد من البلاد الزوار بناءً على المكان الذي أتوا منه أو لقاح فيروس كورونا الذي حصلوا عليه. وتقبل الحكومة الصينية فقط أولئك الذين تلقوا التطعيمات الصينية مثل سينوفاك أو سينوفام.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه سيسمح للسياح الأمريكيين هذا الصيف بدخول دول الاتحاد حيث تستخدم الولايات المتحدة اللقاحات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

ولم تتم الموافقة على لقاح سينوفارم أو سبوتنك في الروسي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ولا يزال من غير الواضح أي الدول سيتم إدراجها على قائمة السفر الجديدة التي ستصدرها الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اعتبارًا من 17 مايو، حيث حث البريطانيون الحكومة على منع أولئك الذين تلقوا اللقاحات الصينية أوالروسية.

وكشف استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة اكسبريس أمس بين الساعة 4.10 مساءً إلى 7.15 صباح اليوم -: "هل ينبغي قبول الأشخاص الذين يحصلون على اللقاحات الروسية أو الصينية في المملكة المتحدة؟"

وجاءت نتيجة الاستطلاع من أصل 2337 صوتًا، قال 1946 شخصًا (82 في المائة) إنه لا ينبغي قبول أولئك

الذين حصلوا على اللقاحات الصينية أو الروسية في المملكة المتحدة.

وقال 332 شخصًا فقط (15 بالمائة) إنه ينبغي قبولهم، بينما قال 59 شخصًا (ثلاثة بالمائة) إنهم غير متأكدين.

وقال أحد قراء الصحيفة: "إذا تم اختبار اللقاحات الروسية أو الصينية واعتمادها من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فلا داعي لمنع الأشخاص الذين تلقوا هذه اللقاحات من دخول المملكة المتحدة."

وأضاف: "على الرغم من ذلك، يبدو أن هذه اللقاحات لم تتم الموافقة عليها بعد، لذا نعم، يجب منعهم من الدخول إلى المملكة المتحدة."

وهذا ينطبق على الروس والصينيين والأوروبيين وأي شخص آخر تلقى هذه اللقاحات.

وقال شخص ثان إن أولئك الذين حصلوا على "لقاحات معتمدة من المملكة المتحدة" فقط ينبغي السماح لهم بدخول بريطانيا.

وأضاف: "يجب السماح فقط للأشخاص الذين حصلوا على لقاح معتمد من المملكة المتحدة بدخول البلاد. لا يجب أن يتم السماح للأشخاص المعرضين للخطر والناقلين المحتملين للمرض بالدخول ووضع السكان في خطر إضافي وغير ضروري."

بينما قال شخص آخر لا ينبغي لأحد أن "يصل إلى هنا في هذا الوقت، سواء جرى تطعيمه أم لا!"

وأضاف آخر: "ستكون فكرة إغلاق الحدود في هذا الوقت والسماح فقط للبريطانيين العائدين ومن لديهم منازل هنا بالدخول فقط من خلال الحجر الصحي".

بالأمس، كشف وزير النقل جرانت شابس أن البريطانيين سيكونون قادرين على الاستمتاع بالسفر بدون الحجر الصحي خلال الصيف.

وقال شابس أيضًا إن تطبيق هيئة الرعاية الصحية سيُستخدم لتزويد جوازات سفر كوفيد لتتمكن من السفر إلى الخارج.

وستوفر حكومة المملكة المتحدة نظام إشارات المرور للمسافرين هذا الصيف لتقديم قائمة بالدول التي لن يحتاج البريطانيون إلى الحجر الصحي عند عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وقال شابس: "سيكون تطبيق هيئة الرعاية الصحية هو المستخدم عندما يحجزون المواعيد مع الهيئة وما إلى ذلك، ليتمكنوا من إثبات حصولك على لقاح أو أنك أجريت الاختبار."