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ابتهال " مولاى إنى ببايك " بصوت صاحب الحنجرة الذهبية محمد أكمل.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 10:00 ص
ابتهال " مولاى إنى ببايك " بصوت صاحب الحنجرة الذهبية محمد أكمل.. فيديو محمد أكمل المبتهل بإذاعة القرآن الكريم
الشرقية - فتحية الديب

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أهدى " محمد أكمل" القارئ ابن قرية القيطون التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، المبتهل بإذاعة القرآن الكريم ، والمنشد بفرقة الإنشاد الدينى بالشرقية ، قراء" اليوم السابع" ابتهال "مولاى إنى ببابك" للشيخ سيد النقشبندى.

وقال "محمد أكمل": إن والده أرسله لحفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية وعمره 4 سنوات ، وأتم حفظ القرآن الكريم فى الثالثة عشر على يد الشيخ أيمن هاشم أبو زيد ، والحقه والده بالدراسة فى الأزهر الشريف ، إلى أن جاءت فرصة التلاوة فى عزاء جده من والدته فأثنى عليه أهالى القرية، ومن هنا كانت البداية المبشرة بصوت عذب، وذاع صيته وأصبح قارئا فى كافة العزاءات بالقرية .

وبدأ أكمل تطوير نفسه وتعلم المقامات وسمع كثيرا لأصحاب المدرسة القديمة فى تلاوة القران الكريم، والابتهال الدينى ومثله الأعلى فى الابتهال الشيخ نصر الدين طوبار، وفى تلاوة القرأن الكريم الشيخ "مصطفى إسماعيل" والشيخ "عبد الصمد الزناتى " إلى أن شاء القدر أن يسمعه الشيخ "حسن مرعب " أثناء تلاوته للقرأن الكريم فى ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوى بميت غمر، ويتواصل معه ويشجعه فى الظهور على قناة أزهرى .

وشارك "محمد " فى  مسابقة الشيخ الدكتور "عبد الفتاح الطاروطى" عام 2009 وفاز بالمركز الثانى بالمسابقة، وأثنى القارئ الشيخ الشحات شاهين، على صوته ونصحه بالمشاركة فى مسابقة قارئ الرئيس، وشارك فى المسابقة وحصل على المركز الأول، وأرسلته وزارة الأوقاف، للشيخ الراحل" أبو العنين شعيشع" الذى استضافه بمنزله لمدة 3 أيام، لتدريبه على التلاوة أمام الرئيس "حسنى مبارك" الذى أثنى على جمال صوته، وانضم لفرقة الإنشاد الدينى بقصر ثقافة محافظة الشرقية.


فرقة الانشاد الدينى بالشرقية

القارئ محمد اكمل

ابتهال مولاى أنى بباك

الشيخ سيد النقشبندى

قرية القيطون

مركز ميت غمر

محمد اكمل

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