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أمطار الخير تبارك المعتمرين والمصلين فى المسجد الحرام.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 09:40 م
أمطار الخير تبارك المعتمرين والمصلين فى المسجد الحرام.. صور الأمطار فى المسجد الحرام
كتب محمد تهامى زكى

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هطلت أمطار الخير على المعتمرين والمصلين فى المسجد الحرام فى مكة المكرمة بالأراضى المقدسة، اليوم الخميس، فيما حرص جنود وعمال رئاسة شؤون الحرمين على الإسراع فى نظافة صحن مطاف الحرم المكى.

صحن المسجد الحرام
صحن المسجد الحرام

ونشر الحساب الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، صورا من إسراع العمال فى رفع مياه الأمطار ونظافة المسجد، أتبعها بتعليق: "أمطار الخير تبارك المعتمرين والمصلين، وجنود الرئاسة يسارعون فى نظافة صحن المطاف".

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وشهد المسجد الحرام، اليوم الخميس، هطول أمطار على المعتمرين والمصلين، وسط تنبيهات المركز الوطنى للإرصاد بالمملكة العربية السعودية بضرورة توخى الحظر فى إمارة مكة المكرمة، حيث استمرار سقوط الأمطار مع نشاط فى الرياح وتدنى مستوى الرؤية.

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كما توقع المركز الوطنى للأرصاد فى السعودية تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتى الرياض والشرقية.

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المسجد الحرام

سقوط الامطار على المسجد الحرام

مكة المكرمة

امطار مكة المكرمة

اليوم السابع بلس

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