أبرز المعلومات عن الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصى للعاهل الأردنى

وكالات

نعى الديوان الملكي الأردنى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك الأردنى، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس بحسب صحيفة المملكة، وإليكم أبرز المعلومات عن الأمير محمد بن طلال:

ولد الأمير محمد بن طلال عام 1940 في مدينة عمان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

والتحق عامي 1956 و1957 بالكلية العسكرية في بغداد ثم انضم إلى الجيش العربي الأردني فور عودته إلى الأردن في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى قبل أن يصبح المرافق العسكري لجلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

وخدم الأردن من خلال توليه عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا لجلالة الملك وما زال سموه يشغل هذا المنصب حتى اليوم.

وترأس اللجنة العليا للسياحة وعين عدة مرات رئيسا لهيئة النيابة على العرش ونائبا لجلالة الملك أثناء سفره إلى خارج أرض الوطن.

ويحمل رتبة مشير فخرية في القوات المسلحة الأردنية والعديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ومن دول أخرى.