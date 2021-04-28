200 مليار جنيه مخصصات لصالح "حياة كريمة" فى خطة موازنة الدولة 21/22

كتبت إيمان على

جاءت مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، لتخفيف حدة الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، ولتحسين الأوضاع المعيشية لأهالى الريف بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وهو ما سيعود بالنفع علي حياة كل الملايين من المصريين.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة "حياة كريمة" في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى).

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أمام مجلس النواب، أن مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 تبلغ 200 مليار جنيه، نرصد تفاصيل توزيعها وأوجه صرفها :

- 27,5 مليار للصحة، و4,4 مليار جنيه للتعليم.

- 20 مليار جنيه للكهرباء، و102 مليار للصرف الصحي ومياه الشرب.

- كما تم تخصيص 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق.

- يستهدف إنشاء 10828 فصلا دراسيا، و782 مركز شباب/ملعب خماسي.

- إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية.

- تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم.

-إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، وتطوير 319 مكتب بريد.

-إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، و 389 نقطة إسعاف.

-توريد 800 سيارة إسعاف، وتوفير 510 عيادة متنقلة.

-إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، و191 مركز خدمات زراعية.