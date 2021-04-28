هيلاري كلينتون تحذر: طفرة كورونا في الهند تهدد بموت مليون شخص خلال أشهر

كتب محمد شعلان

حذرت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الامريكية السابقة، من خطورة وضع الاصابات بفيروس كورونا في الهند، مؤكدة أن الهند تواجه طفرة في حالات الاصابة تهدد بموت الكثير من المواطنين خلال الأشهر القادمة حال استمرار الوضع الوبائي في الهند، مطالبة الجميع بالمشاركة في المنظمات التي تساعد المرضى والعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.

وغردت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الامريكية السابقة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " تواجه الهند طفرة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد التي تهدد بموت ما يصل إلى مليون شخص خلال الأشهر القليلة المقبلة".



حساب هيلارى كلينتون على تويتر

وقفز عدد ضحايا فيروس كورونا في الهند إلى أكثر من 200 ألف اليوم الأربعاء ، وهو أكثر الأيام دموية في البلاد حتى الآن، حيث أدى نقص الأكسجين والإمدادات الطبية وموظفي المستشفيات إلى تفاقم عدد قياسي من الإصابات الجديدة.

وشهدت الموجة الثانية من الإصابات إصابة ما لا يقل عن 300 ألف شخص بالفيروس كل يوم على مدار الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى إغراق مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث ودفع استجابة دولية عاجلة بشكل متزايد.

ووفقا لما نشره الموقع الاخبارى لقناة CNA ، جلبت الساعات الأربع والعشرون الماضية 360960 حالة جديدة لأكبر إجمالي في العالم في يوم واحد ، مما رفع عدد الإصابات في الهند إلى ما يقرب من 18 مليونًا، حيث سجلت حالات الوفيات 3293 مما رفع عدد الضحايا إلى 201187.

وفي العاصمة نيودلهي، اصطفت سيارات الإسعاف لساعات لنقل ضحايا كوفيد 19إلى مرافق حرق جثث مؤقتة في الحدائق ومواقف السيارات ، حيث أحرقت الجثث في صفوف من المحارق الجنائزية.

وتوافد مرضى فيروس كورونا، الذين يكافح الكثيرون من أجل التنفس، على معبد للسيخ في ضواحي المدينة، على أمل تأمين بعض إمداداته المحدودة من الأكسجين، وقالت مستشفيات في العاصمة الهندية وحولها إن الأكسجين لا يزال شحيحًا، على الرغم من الالتزامات بزيادة الإمدادات.