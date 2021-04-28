هيئة الدواء تمنح تراخيص الطوارئ لــ5 لقاحات لكورونا وتؤكد: جميعها آمنة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة منحت 5 لقاحات لكورونا رخصة الترخيص الطارئ، مؤكدة أن جميع اللقاحات التى حصلت على الترخيص تتمتع بالمأمونية والفاعلية الكاملة.

وأضاف الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لقاحات كورونا التي حصلت على الترخيص الطارئ تتمثل فى لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية و"سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك V ولقاح استرازنيكا AZD 1222.

وأشار إلى أن لقاحات كورونا التى حصلت على الترخيص للطوارئ مرت بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.