اليوم السابع
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نقيب الفلاحين يحذر التجار من بيع ورق التوت للمستهلكين باعتباره ورق عنب

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:28 م
نقيب الفلاحين يحذر التجار من بيع ورق التوت للمستهلكين باعتباره ورق عنب ورق العنب -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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حذر الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، من انتشار مشكلة بيع ورق التوت باعتباره ورق عنب، مشيرا إلى أن ذلك يُعد نوعا من الغش، حيث إن ورق العنب أعلى سعرا من التوت.

 

وأضاف أبو صدام، فى بيان، أن ظاهرة بيع ورق التوت على أنه ورق عنب ترجع لارتفاع أسعار ورق العنب من ناحية، وسهولة الحصول على ورق التوت وانخفاض أسعاره من ناحية أخري، موضحا أن ورق العنب يختلف عن ورق التوت من حيث مذاقه "المزز" الحادق ورائحته المميزة التى تشبه رائحة العنب، وملمسه الناعم والفروع الموجودة على الورقة ولونه الأخضر الفاتح ولون غصنه الوردى الفاتح، بالإضافة إلى أن ورق العنب يحتفظ بلونه بعد الطهى نوعا ما بالمقارنة بورق التوت الذى يتحول بعد طهيه إلى لون أخضر غامق عن لونه الطبيعى يميل الى السواد، وورق التوت أخضر داكن و ملمسه خشن وجاف بالمقارنة بورق العنب وليس على ورقته تفريعات وغصنه لونه أخضر فاتح.

 

وطالب نقيب الفلاحين، بضرورة زيادة الرقابة على المنتجات الزراعية الورقية لحماية المستهلك من الغش مع ضرورة تكثيف الرقابة لكشف متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى المنتجات الزراعية الورقية حفاظا على صحة المواطنين، وكذلك المستهلكين بالغسيل الجيد قبل تناول أية منتجات ورقية والشراء من أماكن معروفة ومرخصة.

 


نقيب الفلاحين

ورق العنب

ورق التوت

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