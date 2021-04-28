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موعد بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:00 ص
موعد بدء تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط إسكان - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021، وحتى يوم الخميس 24/6/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز عمارات بالحى الأول، وفيلات بالحى الثانى، بالمدينة لحاجزيها، والمخصصة بالقرعة العلنية، وبنظام الحجز الإلكترونى، مضيفاً أنه يُصرح لمالك القطعة، توكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمى معتمد، ويتم إحضار (بطاقة الرقم القومى – إيصال سداد القسط الأول).
 
وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط": سيتم تسليم قطع أراضى العمارات بالحى الأول، بالمجاورة (4)، من 495 : 542، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 600 : 650، يوم الأربعاء 2/6/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الخميس 3/6/2021، وقطع الأراضى بالمجاورة (3) من 1 : 50، يوم الأحد 6/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 8/6/2021، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/6/2021، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 10/6/2021، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 13/6/2021، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 14/6/2021، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 15/6/2021، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 16/6/2021، والقطع من 451 : 494، يوم الخميس 17/6/2021.
 
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط": سيتم تسليم قطع أراضى الفيلات بالحى الثانى، بالمجاورة (2)، من 1 : 50، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 101 : 143، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23/6/2021، ويوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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