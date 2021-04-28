منحة يابانية بقيمة مليون دولار لتونس دعما لمجهودات مكافحة وباء كورونا

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قال السفير الياباني لدى تونس شينسوكاي شيميزو، إن بلاده أقرت هبة مالية إضافية بقيمة مليون دولار لدعم مجهودات تونس في مكافحة وباء كورونا، مجددا التأكيد على استعداد اليابان لدعم موقف تونس في مشاوراتها القادمة مع الجهات الدولية المانحة.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي سفير اليابان بتونس شينسوكاي شيميزو بقصر الحكومة بالقصبة، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية، وأكد السفير الياباني، دعم طوكيو لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في تونس وتشجيع المبادرة الخاصة والمرافقة الفنية والتقنية للباعثين الشبان خاصة في قطاعات التجديد التكنولوجي.

بدوره، أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي خصوصية الفترة الحالية والتي تتسم بانتشار وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية .. مشددا على عزم الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لدفع النمو، بالتوافق مع شركاء تونس.

ونوه رئيس الحكومة بعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، مثمنا وقوف اليابان إلى جانب تونس ومساندتها في برامجها التنموية منذ الاستقلال، وتناولت المحادثات سبل دعم وتطوير العلاقات التونسية - اليابانية في عدة مجالات.