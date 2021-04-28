"مكافحة الاحتكار" الروسية تغرم "آبل" 12 مليون دولار لسوء استغلال هيمنتها

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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية غرامة تُقدَّر بنحو مليار روبل "أكثر من 12 مليون دولار" على عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل".

وذكرت الهيئة في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الغرامة فُرِضَت بسبب إساءة الشركة الأمريكية استخدام مركزها المهيمن في السوق.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية تبلغ أكثر من 12 مليون دولار وتم فرضها في 26 أبريل الجاري، ولم يصدر بيان من الشركة الأمريكية بشأن الغرامة.

وفي أغسطس من العام الماضي، أقرت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية بأن "آبل" كانت تسيء استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات.