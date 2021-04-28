وقال كورتس، تم تمديد الإغلاق العام فى الولايات الشرقية " فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند " حتى 18 أبريل الجارى، ثم يعقبه فتح جزئى وتدريجى حتى 3 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الفنادق والمطاعم والمؤسسات الفنية والثقافية ستؤجل إلى المرحلة الأخيرة من فتح البلاد.