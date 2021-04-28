أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده تعاملت بشكل جيد مع الموجة الثالثة من وباء كورونا وأن أرقام الأشغال فى المستشفيات وتحديدا فى وحدات العناية المركزة تنخفض بشكل مستمر .
وكان قد أعلن كورتس أن الحكومة انتهت من وضع خطة جديدة لفتح للبلاد اعتبارا من 3 مايو المقبل .
وقال كورتس، تم تمديد الإغلاق العام فى الولايات الشرقية " فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند " حتى 18 أبريل الجارى، ثم يعقبه فتح جزئى وتدريجى حتى 3 مايو المقبل، مشيرا إلى أن الفنادق والمطاعم والمؤسسات الفنية والثقافية ستؤجل إلى المرحلة الأخيرة من فتح البلاد.
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