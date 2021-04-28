مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية حتى الثلاثاء 4 مايو القادم

كتب أحمد يعقوب

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن موسم الاقرارات الضريبيه قد قارب على نهايته، ونظرا لأن آخر أبريل الجارى هو نهاية المهلة المحدده قانونا لتقديم الاقرار الضريبي للشركات وغيرها من الأشخاص الاعتباريه قد صادف يوم الجمعة وهو عطلة رسمية فضلا عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يومى الأحد والاثنين إجازة رسمية فإنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي حتى الثلاثاء الموافق 4 مايو لذلك يجب على الشركات التى لم تقدم الاقرار بعد أن تسارع بتقديمه.

وقال عبد القادر إن شهر ابريل يشهد أيضا التزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيرادات المرتبات ومافى حكمها وهو تقديم الإقرار الربع سنوى للمرتبات (نموذج 4 مرتبات)، والذى تنتهى مهلة تقديمه أيضا فى 30 أبريل والتي تم مدها أيضا حتى الثلاثاء الموافق 4 مايو القادم.