مدارس ومحطات مياه جديدة.. مشروعات تنموية بسيناء ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ العمل فى أحدث مشروعات خدمية بمناطق وسط سيناء بعد افتتاحها بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم افتتاح هذه المشروعات فى نطاق مركزى الحسنة ونخل لتضاف لمشروعات جديدة سبق افتتاحها فى مدينة العريش.

وقال المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه شمال وجنوب سيناء، إنه تم افتتاح محطة تحلية مياه آبار القسيمة بطاقة 500 متر مكعب فى اليوم، والمحطة تضم محطة تحلية، خزان مياه خام بطاقة 300 متر مكعب، خزان مياه محلاة بطاقة 200 متر مكعب، خزان مياه مرفوضة بطاقة 135 مترا مكعبا، وخزان رى بطاقة 135 مترا مكعبا، علاوة على عنبر وحدة التحليةٌ، مبنى الكهرباء، مبنى إدارى وورشة ومخزن ومعمل، أبراج تبريد، ووحدة تناضح عكسى بمشتملاتها من: فلاتر وطلمبات، وطلمبات المياه المحلاة والمرفوضة والتغذية ، وأعمال التحكم والقياس والأرضى، وتهدف إلى زيادة كمية المياه المنتجة لأهالى قرية القسيمة بمركز الحسنة فى وسط سيناء.

وقال أسامة العفش، رئيس مدينة الحسنة، إنه تم افتتاح مشروع جراجات ومخازن خاصة بمجلس مدينة الحسنة، وهى عبارة عن عدد 10 مخازن و5 جراجات ومبنى إدارى ومنظومة إطفاء ومنظومة مراقبة) على مساحة 3400 متر مربع وبتكلفة حوالى 8 ملايين جنيه.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء، إنه تم فى مدينة نخل شملت الافتتاحات مجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليونا و253 ألفا و785 جنيها، ويضم المجمع 3 معاهد أزهرية بمختلف المراحل ( ابتدائى وإعدادى وثانوى) واستراحة للمعلمين والعاملين.

وأضاف أنه تم إنشاء المجمع بهدف نشر التعليم الأزهرى فى منطقة وسط سيناء.

وقال علاء سمرى، مدير عام تمرين شمال سيناء، إنه تم افتتاح إدارة تموين نخل بهدف توفير الخدمات التموينية للمواطنين وتيسير الحصول عليها فى منطقة وسط سيناء، وتقام على مساحة 625 مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين و450 ألف جنيه وتضم 12 غرفة مكتب وصالتين لانتظار واستراحة المواطنين وخزان مياه، وتم الإنشاء على أحدث النظم وتزويد المبنى بمنظومة كاملة للحماية المدنية وضد الحريق.

وأشار المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإقامة 25 منزلا بدويا بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم وضع حجر الأساس لإقامة مدرسة نخل الصناعية بتكلفة 16 مليونا و887 ألفا و682 جنيه، وتقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام هى: التركيبات الكهربائية والرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والسيارات واللحام والملابس الجاهزة، كما تضم الورش والمعامل وكافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين.



افتتاح ادارة تموين نخل



افتتاح مجمع أزرهرى



افتتاح مشروعات مياه



أهالى وسط سيناء



مجمع نخل الأزهرى



مشروع جراجات الحسنة



وضع حجر أساس مدرسة