محافظ كفر الشيخ يقود حملة ليلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

قاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، بحضور اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام ،واللوء ياسر حفناوي ، السكرتير العام المساعد ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،حملة على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات ، والجونتيات ، والتباعد الاجتماعي بالمقاهي ، وشغل نسبة ال50%.
وقرر محافظ كفر الشيخ ، غلق 9 محال ومطاعم ، لمدد متفاوتة مما بين يومين لأسبوع ،لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات ، إضافة للزحام الشديد في المقاعد وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي ، كما ضبط المحافظ عدد من الشيش بأحد المقاهي ، وحذر محلين بالتخلص من الشيش المعروضه بها .
كما قاد اللواء ياسر الحفناوي ، السكرتير العام المساعد ،حملة على المقاهي والمحال بحي سخا ، بالتعاون مع اللواء جمال سيمون ، نائب مدير الأمن ،والعميد أشرف النويشي ، مأمور مركز قسم أول ، وتم إغلاق مقهيين ، كما تحرر عدد من المحاضر لعدم ارتداء الكمامات بسيارات الأجرة .
وأهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ، كما وجه بالتشديد على حظر اقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات ،والتعامل بكل حزم مع الكافتريات و الكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيش والنرجيلة وتطبيق الغرامات المقررة ،والغلق الفوري لمدة اسبوع ،ومصادرة المستلزمات المستخدمة في المخالفات.
الحملة المستمرة
جانب من الحملة الليلية للمحافظ
جانب من الحملة الليلية يقودها المحافظ (2)
جانب من الحملة الليلية يقودها المحافظ
جانب من الحملة اليليلة
حملة ليلية لمحافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المقاهي
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