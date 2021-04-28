محافظ كفر الشيخ يقود حملة ليلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

كفر الشيخ محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، بحضور اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام ،واللوء ياسر حفناوي ، السكرتير العام المساعد ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،حملة على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات ، والجونتيات ، والتباعد الاجتماعي بالمقاهي ، وشغل نسبة ال50%.

وقرر محافظ كفر الشيخ ، غلق 9 محال ومطاعم ، لمدد متفاوتة مما بين يومين لأسبوع ،لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات ، إضافة للزحام الشديد في المقاعد وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي ، كما ضبط المحافظ عدد من الشيش بأحد المقاهي ، وحذر محلين بالتخلص من الشيش المعروضه بها .

كما قاد اللواء ياسر الحفناوي ، السكرتير العام المساعد ،حملة على المقاهي والمحال بحي سخا ، بالتعاون مع اللواء جمال سيمون ، نائب مدير الأمن ،والعميد أشرف النويشي ، مأمور مركز قسم أول ، وتم إغلاق مقهيين ، كما تحرر عدد من المحاضر لعدم ارتداء الكمامات بسيارات الأجرة .

وأهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ، كما وجه بالتشديد على حظر اقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات ،والتعامل بكل حزم مع الكافتريات و الكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيش والنرجيلة وتطبيق الغرامات المقررة ،والغلق الفوري لمدة اسبوع ،ومصادرة المستلزمات المستخدمة في المخالفات.