اليوم السابع
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محافظ قنا: توافر الأكسجين والأدوية بكميات إضافية بمستشفيات العزل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:02 م
محافظ قنا: توافر الأكسجين والأدوية بكميات إضافية بمستشفيات العزل محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على توافر كافة المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد علي مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد اى عجز في مخزون الأدوية والاكسجين  أو المستلزمات الطبية والوقائية. 
 
وأشار محافظ قنا، ووفقا لبيان لجنة المتابعة، إلى انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية  بمستشفى قفط التعليمى المخصصة كمستشفى حجر صحى، وكذا انتظام سير العمل بها وحضور الاطقم الطبية واستقبال حالات الإصابة على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما اطمئنت اللجنة على انتظام تقديم الوجبات للمرضى وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الإحترازية تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
وناشد محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات اليومية على المقاهى ومنع اقامة سرادقات العزاء أو الأفراح لخفض معدلات الإصابة بالفيروس.

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