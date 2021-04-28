محافظ الوادى الجديد: جار الانتهاء من إنشاء 90 منزلا بتكلفة 40 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاءات القريه النموذجية الثالثة لشباب الخريجين والتى يتم تنفيذها شمال قرية المنيرة بالخارجة بتمويل من أحد البنوك القومية، وذلك ضمن مشروع قرى الجذب السكانى "بيتك.. مصنعك.. غيطك".

وقال المحافظ فى تصريح خاص إن المشروع يشمل إنشاء 90 منزلا شامل المرافق والخدمات بتكلفه تقدر بـ40 مليون جنيه كمرحلة أولى، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وتوصيل شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب للبدء فى رصف الشوارع الداخلية، وتمهيد الطريق الواصل بين القرية والأراضى الزراعية التابعة للمشروع والتى سيتم توزيعها على المستفيدين.

وأضاف المحافظ أن المشروع يأتى ضمن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع 3 قرى، تشمل القرية الواحدة على 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110 م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 فدان مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية.