محافظ القليوبية: ضبط 1109 شيشة وتحرير 920 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 64 مقهى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، جولة مساء أمس الثلاثاء، امتدت لما بعد منتصف الليل، بمدن بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات وتطبيق الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا ورافق المحافظ في جولة رؤساء مدن بنها وحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة.

وأوضحت محافظة القليوبية فى بيان لها، أن المحافظ بدأ الجولة بمدينة بنها حيث تابع المحافظ أعمال تشجير وتجميل الجزيرة الوسطي أمام منطقة المجلس الشعبى المحلى، حيث تم تجميل الجزيرة وزراعتها بأشجار الزينة المختلفه وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها، حيث وجه المحافظ خلال تفقده أعمال تشجير الجزيرة الوسطي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين لتكون متنفسا لأهالي المدينة.

كما قام المحافظ، بحملة علي معارض السيارات والمخازن والورش علي الطريق الزراعي بمدينة بنها، حيث وجه المحافظ بإغلاقها واسترجاع حرم الطريق والحفاظ عليه من أي تعديات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي منشأ مخالف علي طول الطريق الزراعي بالمحافظة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتابع المحافظ، الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد شارع أحمد عرابي لمتابعة أعمال النظافة، حيث وجه بزيادة عدد الصناديق ومنع المواطنين إلقاء القمامة بالشارع خارج الصناديق وتحرير محضر لأي مواطن يلقي القمامة بالشارع، مؤكدا علي ضرورة تفعيل الجمع السكني لمنع هذه الظاهرة وجمع القمامة من المنبع، وشدد علي تكثيف أعمال رفع التراكمات وعمل ثلاث نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع، كما تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا وإلتزام المحال التجارية بالغلق في المواعيد المحددة كما تم المرور علي الكافيتريات لمتابعة أي مخالفات.

ووجه المحافظ، بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة وسيتم اتخاذ أقصي العقوبات علي المخالفين، موكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد المحافظ، موقف سيارات مسطرد للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات حيث تم تحرير محاضر لعدد من السائقين والمواطنين غير الملتزمين، مشددا علي استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والاجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم بحملات مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 200 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي، كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الإلتزام بالقرارات الصادرة حيث تم ضبط 221 شيشة وتم مصادرتها وغلق 13 مقهى مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات اعتبارا من الخميس الماضى وحتى أمس الثلاثاء ضبط 1109 شيشة وتحرير 920 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 64 مقهى.



تعقيم الشوارع



حملات رفع الإشغالات ببنها



خلال متابعة ارتداء الكمامات



متابعة ارتداء الكمامات بالمواقف