مأمورية من الأحوال المدنية تستخرج بطاقة رقم قومى لمريضة بالمستشفى

كتب محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لمواطنة بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها .

كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة"، بمقر ديوان عام القطاع إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.