لو بتقدم على وظيفة فى القطاع الخاص هنعرفك خطوات التقديم والتسهيلات

الغربية – فريق المحافظات

يُقدم " اليوم السابع" فى سطور شرح لكيفية الحصول على الوظائف التى تُعلن عنها وزارة القوى العاملة بالقطاع الخاص للحد من البطالة وتشغيل الشباب.

ويشرح فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، طريقة التقديم للوظائف المتوفرة فى القطاع الخاص بالشركات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة.

- إعلانات الوظائف تتوفر فى جميع مكاتب العمل الموجود بمدن المحافظة وعبر موقع المديرية

- يُمكن لطالب الوظيفة التوجه لمكتب العمل التابع له ومعه شهادة التخرج وبرنت تأمين وبطاقة الرقم القومي

- موظف المكتب يعرض لطالب الوظيفة الوظائف الشاغرة بالشركات والمصانع

- فى حالة ملائمة الوظيفة للشاب يعطيه الموظف جواب ترشيح موجه للمؤسسة لتعيينه

- أما فى حالة عدم وجود وظيفة شاغرة يتم تسجيل بياناته فى سجل ويطلب منه السؤال بعد إسبوع لحين توفير وظيفة مناسبة

- بخصوص ذوى الهمم هناك قاعدة بيانات بالمؤسسات التى توفر فرص عمل لهم ويتم التعامل معها وتسهيل إجراءات التوظيف

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30عاما، ولا يقل الحد الأدنى للمرتبات عن 1500جنيه، ويحدد الأجر حسب طبيعة الوظيفة

- الشركات والمصانع مُلزمة بتوفير تأمينات وتأمين صحى ورواتب مجزية.

- حال إخلال الشركة بأى بند بالعقد يحق للشاب تقديم شكوى خلال 7أيام من حدوثها ولجنة من التفتيش بالمديرية تفحص الشكوى وتعمل على حلها

- حال تعنت صاحب العمل فى الحل يتم إحالة الأمر للقضاء للفصل فيه