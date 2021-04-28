لافروف: بريطانيا تتعامل وفق نهج "أرنولد شوارزنيجر" بفرض سيطرتها

وكالات الأنباء

اتهم وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، بريطانيا بأنها تعلب "دورا تخريبيا" فى العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال لافروف فى حديثه لوكالة "نوفوستى" الروسية: "فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا وأوروبا فأعتقد أن البريطانيين يلعبون دورا تخريبيا هاما ونشيطا جدا هنا، مثلما كان عليه سابقا. إنهم خرجوا من الاتحاد الأوروبى، لكننا لا نشهد أى انخفاض لنشاطهم فى هذا المجال. لكن بالعكس يحاولون التأثير لأقصى حد على مواقف بلدان الاتحاد الأوروبى من موسكو".

وأضاف: "لكنهم كما تعرفون يرسلون إشارات إلينا ويقترحون إقامة أى اتصالات. يعنى ذلك أنهم لا يتخلون عن المعاملة، لكنهم يحاولون دفع الدول الأخرى للتخلى عنها. ربما أنهم يسعون لأن يكون لديهم احتكار لهذه الاتصالات والتأكيد من جديد أنهم أفضل من الآخرين".

وتابع أن ذلك لا يثير أي دهشة لديه، مذكرا بقضية حادث تسميم الضابط السابق فى الاستخبارات الروسية، ألكسندر ليتفينينكو، عام 2006. وقال: "بدأت المحاكمة فى هذه القضية وفق قواعد، ثم تم إعلان هذه المحاكمة مغلقة، لأن إصدار الحكم يتطلب الاطلاع على المعلومات الاستخباراتية، ثم تم إعلان الحكم". وتابع: "لكن أحدا لم ير أى وثائق حول هذه القضية. إنهم يسترشدون بنهج أرنولد شوارزنيجر "ثقوا بى".. لكنى ما زلت أكثر من مؤيدى ريغان الذى قال: "ثق ولكن تحقق". ولا يسمح لنا بالتحقق، فهم يطلبون الثقة فقط".

وذكر لافروف أيضا تحطم طائرة "بوينج" الماليزية شرق أوكرانيا وأن هولندا وبلجيكا والنمسا وأوكرانيا شكلت لجنة للتحقيق فى هذا الحادث دون توجيه دعوة لماليزيا للمشاركة فيها. وتابع أن "هذه الدول الأربع اتفقت – وأصبح ذلك معروفا فيما بعد – على عدم تقديم أى معلومات بشأن هذا التحقيق إلا بالإجماع".

وأوضح: "يعنى ذلك أن أوكرانيا التى وقعت هذه الكارثة فى أراضيها حصلت على حق الفيتو، أما ماليزيا فحصلت على الدعوة للمشاركة فى التحقيق بعد مرور 6 أشهر فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق السوداء التى سلمها المحاربون من شرق أوكرانيا لماليزيا تم فحصها في لندن. ولا أتذكر أن لندن أبلغت بما تم العثور عليها داخلها. ثم كانت هناك قضية سكريبال ولا يعرف أحد حتى الآن لماذا بقى (سيرجى سكريبال وابنته يوليا) على قيد الحياة، ولماذا لم تكن هناك أى أعراض للتسمم لدى رجل الشرطة الذى كان إلى جانبهما. لماذا لقيت هذه المرأة مصرعها وصديقها لم يصب بأى شكل من الأشكال؟ هناك العديد من الأسئلة".