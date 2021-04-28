فوز اثنين من أبناء جامعة أسيوط بجوائز الدولة التشجيعية فى العلوم الفيزيقية والطبية

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن فوز اثنين من أبناء الجامعة بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2020، وذلك وفق ما أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس.

وكشف رئيس جامعة أسيوط، أن أحدى الجائزتين هى جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية، وفاز بأحد جوائز العلوم الفيزيقية الدكتور علاء محمود عبد النعيم محمد الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة، أما جائزة الدولة التشجيعية الأخرى ففى مجال العلوم الطبية وفازت بها الدكتورة عزة هشام منصور محمد الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصیدلة بالجامعة.

وتقدم الدكتور طارق الجمال بخالص التهنئة إلى الأستاذين الفائزين متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد ولكل أبناء الجامعة دوام التقدم والتميز فى مختلف المجالات .

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة الذين نجحوا فى الحصول على جوائز الدولة التشجيعية والتى تعتبر وسام تقدير لجهدهم وعملهم فى خدمة العملية البحثية، مؤكداً على استمرار دعم ورعاية قطاع الدراسات العليا لأبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من أجل إثراء الحركة العلمية والبحثية بمختلف الكليات بما يليق بإمكانيات الجامعة المتميزة وتاريخها العريق.