فنادق الغردقة تستعد لاستقبال السياحة الروسية وتعيد العمالة من جديد.. فيديو وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استعدت فنادق مدينة الغردقة لاستقبال السياحة الروسية المقرر وصولها خلال ايام قليلة بعد الاتصال الهاتفي الذي جري بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشأن عودة الطيران بشكل كامل لمصر بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ.

شهدت اغلب فنادق الغردقة عدة تجهيزات مختلفة وترميمات وتحديثات بداخلها لاستقبال السياحة الروسية، كذلك قامت باستدعاء العمالة المختلفة من الاجازات للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد استعدادا للعودة للعمل فور وصول السياحة الروسية.

كما طالبت عدد من شركات السياحة العامة في السياحة الروسية مرافقين مجموعات سياحية وكذلك مندوبين لها في المطارات يتحدثون اللغة الروسية، استعدادا لوصول الطيران الروسي لمدينة الغردقة.

كذلك استعد مطار الغردقة الدولي لاستقبال الطيران الروسي لتجهيز أماكن مخصصة لاستقباله مثل مبني الركاب رقم 2، وتتبع الجهات المختلفة السياحية بالغردقة الإجراءات الاحترازية بصرامة شديدة داخل المطارات والفنادق وفي كل اماكن الزيارات المختلفة.

يذكر أن السياحة الروسية كانت تمثل قبل 2015 قرابة 60٪؜ من حجم السياحة الواردة لمحافظة البحر الأحمر، وتوقفت السياحة الروسية في عام 2015 فور سقوط الطائرة الروسية علي سيناء.