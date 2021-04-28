عمدة كييف يعلن استبعاد تخفيف قيود الحجر الصحى ويؤكد: أسفر عن نتائج إيجابية

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قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إنه لا يستبعد تخفيف قيود الحجر الصحي في العاصمة بعد 30 أبريل، وكتب في منشور على صفحته على فيسبوك: "إذا لم يتفاقم الوضع حول انتشار فيروس كورونا في العاصمة، لا نستبعد تخفيف القيود الصارمة التي فرضتها المدينة حتى 30 أبريل"، بحسب ما أفادت وكالة /يوكرنفورم/ الأوكرانية.

وأشارعمدة كييف إلى أن لجنة المدينة لحالات الطوارئ المكونة من علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات وغيرهم من المتخصصين سيجتمعون غدا الأربعاء لاتخاذ قرار مع مراعاة الوضع الوبائي".

ونوه بقوله "أسفر الإغلاق في كييف عن نتائج إيجابية"، مضيفا "بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض. ومع ذلك، من السابق لأوانه الاسترخاء! هناك العديد من المخاطر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن عيد الفصح قادم".

وتابع قائلا "علاوة على ذلك، لا يزال لدينا العديد من المرضى الخطرين ووفيات بسبب فيروس كورونا".

وفقًا لما أوردته وكالة /يوكرنفورم/، سجلت مدينة كييف 869 حالة إصابة جديدة و 31 حالة وفاة بسبب كوفيد-19أمس.