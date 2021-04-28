اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:49 م
خالد صلاح
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ضبط صاحب مخبز استولى على 284 بطاقة تموينية خلال حملة فى سوهاج

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:12 م
ضبط صاحب مخبز استولى على 284 بطاقة تموينية خلال حملة فى سوهاج صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 33 قضية تموينية متنوعة.

 

تم ضبط صاحب مخبز بلدي - ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد الاستيلاء علي المال العام - وتم ضبط "284" بطاقة تموينية، وتم ضبط مدير مسئول مخبز بلدي بناحية دائرة مركز أخميم ويقيم دائرة مركز أخميم لتصرفه في "550" كيلوجرام دقيق من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء.

 

كما تم ضبط "5" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"3" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ، و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضيتى عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، وجارى الاستمرار في شن حملات مماثلة.


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