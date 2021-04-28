شون القصاصين بالإسماعيلية تستلم 400 طن من القمح.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت لجنة استلام القمح في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استلام محصول القمح المحلي إنتاج 2021، وشهدت العديد من الصوامع والشون طوابير للسيارات المحملة بالقمح، وتابع المهندس خالد جبر، مدير إدارة القصاصين الزراعية بمحافظة الإسماعيلية توريد محصول القمح من المزارعين فى وجود اللجنه المشكلة للاستلام.

وأعلن جبر عن استلام 400 طن قمح بشون القصاصين، حتى الأربعاء، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا من التكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا، خاصة، مشيرًا إلى أن هناك 90 يومًا يتم خلالها استلام القمح من المزارعين، وسط إجراءات تفتيشية صارمة من لجان فرز واستلام الأقماح لضمان توريد قمح مطابق للمواصفات "محلى مصرى خالى من الشوائب إنتاج 2021.

وشدد مدير إدارة القصاصين الزراعية على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون مركز القصاصين لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى 705 جنيهات للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و725 جنيها للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون.