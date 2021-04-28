شكوى من تغير خواص المياه بمدينة إدكو فى البحيرة.. والشركة ترد

أحمد جمال الدين - البحيرة ناصر جودة

أرسل القارئ محمد محروس خليفة شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تغير خواص المياه من حيث اللون والرائحة فى مدينة إدكو بالبحيرة.

وقال القارئ فى شكواه: "نعانى من تغير لون المياه المائل للإصفرار ووجود رائحة كريهة صادرة منها منذ 48 ساعة"، لافتا إلى أنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه فى البحيرة، ولكن لم يتم الاستجابة.

أكد المهندس محمد نشأت رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة تكثيف الجهود للتواصل مع المواطنين والرد على شكاوى المواطنين بشكل عاجل، مضيفا أنه بخصوص شكوى الأهالى من تلوث مياه الشرب وتغير لونها بمنطقتى إدفينا وإدكو يرجع إلى قيام الشركة بالتشغيل التجريبى لأحد الخطوط الجديدة بهذه المناطق.

وأوضح رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب، أن تغيير لون المياه بهذه المناطق بسبب عملية تركيب خط مياه جديد بطول 18 كيلو قطر 700 مم بداية من منطقة البوصيلي حتي مركز إدكو، مضيفا ان تنفيذ الخطوط الجديدة ستؤدي إلى تحسن جودة وضغط المياه وان التشغيل التجريبى يمكن أن يؤدى إلى وجود عكاره بالمياه بشكل مؤقت ولا يؤثر ذلك على صلاحية المياه للشرب.



مياة ملوثة

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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