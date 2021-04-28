زراعة الإسماعيلية تتخلص من 15 طن مبيدات منتهية الصلاحية فى محارق خاصة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن المهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، التخلص من 15 طن مبيدات منتهية الصلاحية، من محطة الجراد بإعدامها فى محارق خاصة تحت إشراف المعمل المركزى للمبيدات وزارة الزراعة ووزارة البيئة وإشراف الدكتور اسلام نعمان والدكتورة صباح خليفة مندوب البنك الدولي بوزارة البيئة.

ونظمت مديرية الزراعة بـالإسماعيلية، عدة دورات تدريبية في مجال التخلص الآمن من المبيدات الكيماوية والعضوية الراكدة، حضرها عدد من مهندسى المكافحة والرقابة على المبيدات بالمديرية والادارات التابعة لها.

وتضمن برنامج الدورات محاضرات ناقشت إدارة مخازن المبيدات، التخلص الآمن من المبيدات المهجورة الراكدة، التخلص من الملوثات العضوية الثابتة PCBs & POPs، التكنولوجيا المتقدمة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة والمركبات الكلورنيه.

وتم عرض الاتفاقيات الدولية في انتقال الأمن للمبيدات الراكدة والمهجورة والمنتهية الصلاحية عبر الدول وجهود البنك الدولي والمنظمات الدولية مع جمهورية مصر العربية في التخلص الامن عن طريق محارق خاصة بمواصفات ومعاير دولية واشتراطات الامن والسلامة لما لها تاثير خطير علي البيئه وصحة الانسان وذلك لاعلان مصر خالية من المبيدات الراكدة والمهجورة بنهاية هذا العام.