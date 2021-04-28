خبراء يحذرون: موسم الحساسية هذا العام سيكون الأطول

كتبت هند عادل

حذر الخبراء، من أن موسم الحساسية الموسمية هذا العام سيكون هو الأطول بسبب تغير المناخ الذى يؤدى إلى زيادة حبوب اللقاح في الهواء، وينصح المتخصصين الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بارتداء النظارات الشمسية في الخارج والاستحمام بعد الخروج وإبقاء النوافذ مغلقة عندما تكون في الداخل.



موسم الحساسية

ووفقا لتقرير لموقع healthline وجدت دراسة حديثة أن موسم حبوب اللقاح زاد 20 يومًا سنويًا، ووجدت الدراسة أن حبوب اللقاح الموجودة في الهواء قد تكون أكثر فاعلية وبالتالي تكون أكثر حساسية.

وقال الدكتور ستانلي م.فينيمان أخصائي الحساسية والمناعة في أتلانتا للحساسية والربو والرئيس السابق للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI) إن النتائج تعكس تجربته في تتبع عدد حبوب اللقاح وعلاج الأشخاص خلال 40 عامًا، سنوات من الممارسة في جورجيا.

وأضاف فينمان: "من الواضح أن هذا موسم حساسية أكثر شدة مما شهدناه منذ فترة طويلة نرى الكثير من المرضى يشكون من المزيد من الأعراض وعدم قدرتهم على التعامل معها مع الأدوية المتاحة دون وصفة طبية ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجو في وقت مبكر وامتداد موسم حبوب اللقاح بشكل أقوى".

وقالت الدكتورة آنا نوفاك ويجرزين، أخصائية حساسية الأطفال في مستشفى هاسنفيلد للأطفال في جامعة نيويورك، إن تغير المناخ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إدخال أنواع جديدة من حبوب اللقاح حيث تتكيف النباتات مع درجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت "هناك تقلبات فليس كل موسم أسوأ من الموسم الماضي وبشكل عام نرى المزيد من المرضى الذين يعانون من أعراض أسوأ، خاصة في فئة الأطفال".

وأوضحت نوفاك فيجرزين، أن الاحتياطات التي اتخذت بشأن كوفيد -19 في عامي 2020 و2021 ربما تكون قد قدمت إرجاءً مؤقتًا لموسم الحساسية المتدهور، لكن الاتجاه العام غير مشجع.

تشمل الخطوات الوقائية الأخرى التي أوصى بها الخبراء للوقايه من أعراض الحساسية الموسمية هى إبقاء النوافذ مغلقة خلال موسم حبوب اللقاح، والاستحمام بعد قضاء الوقت في الهواء الطلق، وارتداء النظارات الشمسية وقبعة لإبعاد حبوب اللقاح عن شعرك وعينيك، كما أن الاستمرار في ارتداء قناع في الهواء الطلق خلال موسم حبوب اللقاح يمكن أن يحد من التعرض.