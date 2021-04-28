"حياة كريمة" تطلق قافلة سكانية شاملة بقرية أبيس الخامسة بكفر الدوار فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى المبادرة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وفى هذا السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة بقرية أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم أشو (إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة) شارك بالقافلة ممثلى جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من ( الصحة - التعليم - الطب البيطرى - التضامن الإجتماعي- الأوقاف - التموين - قسم الكهرباء بالمركز).

وتم خلال القافلة التوعية بآثار الزيادة السكانيه وخطورتها على التنمية، كما تم الكشف على 216 حالة تنوعت ما بين( باطنة - أطفال - جلدية - أسنان - نسا) بالإضافة إلى صرف أدوية حوالى 420 عبوة ما بين معلق وأقراص وانبولات وحقن وبسيارة تنظيم الأسرة المتنقلة تم تقديم خدمات ( 15 كشف نسا- 10 لوب - 16 سونار).

كما شارك طبيب العظام بالتطوع بالكشف على 45 حالة وشارك التضامن بالاستعلام عن 50 حالة وتقديم 10مشروع للمرأة الريفية وتسليم 50 شنطة رمضان و25 شنطة من ملابس للعيد، كما تم خلال القافلة إلقاء الضوء على مكانة المرأة فى الإسلام ومخاطر زواج القاصرات و حرمانهم من حقهم فى التعليم و مشروعية تنظيم الأسرة فى الاسلام من كافة الجوانب.

رسم علم مصر

قافلة حياة كريمة

الكشف على المرضى مجانا