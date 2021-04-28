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حنجرة ذهبية .. ابتهال محمد الشعراوي تسير على درب النقشبندي ونصر طوبار.. فيديو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:30 م
حنجرة ذهبية .. ابتهال محمد الشعراوي تسير على درب النقشبندي ونصر طوبار.. فيديو ابتهال محمد الشعراوي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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التقى "تليفزيون اليوم السابع"، بصاحبة الحنجرة الذهبية التى استطاعت بموهبتها النادرة تقليد أصوات أشهر المنشدين فى مصر أمثال النقشبندى ونصر الدين طوبار وغيرهم من الأصوات المصرية الجميلة.
 
قالت ابتهال محمد الشعراوى، الفتاة الصغيرة التى تدرس بالفرقة الأولى لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن والدها وشقيقها الأكبر هم من علموها الابتهال والأناشيد الدينية وبدأت تتعلمها وتتدرب عليها جيدا حتى وصلت لاتقانها تقليد أصوات أشهر المنشدين فى مصر أمثال النقشبندى ونصر الدين طوبار وغيرهم.
 
وأضافت المبتهلة الصغيرة، أنها رغم حبها لابتهالات النقشبندى وطوبار إلا أنها تتمنى أن يكون لها طريقتها الخاصة فى الإنشاد .
 
وتابعت، بأنها تعتبر والدها هو قدوتها فى الحياة، لما يقوم به من دور فى تشجيعها ومساندتها وتحفيزها على تلاوة القران وحفظه، مضيفة أن والدتها تساعدها أيضا على تطوير وتنمية موهبتها وكثير ما تشجعها على الاستمرار فيما تقوم به من إنشاد وابتهالات دينية.
 

ابتهال الشعراوى

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كفر الشيخ

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اخبار مصر

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