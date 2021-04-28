جامعة المنوفية: صرف 500 جنيه للعاملين بمناسبة عيد الفطر

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس الجامعة لشهر إبريل 2021 بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

استهل مبارك الجلسة بتوجيه خالص التعزية والمواساة فى وفاة الدكتور محمد سعيد عميد كلية الحقوق داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وخالص التعازى لجميع من وافتهم المنية من أبناء الجامعة، متمنيا أن يحفظ الله الجميع من جميع الأمراض والأوبئة.

واستعرض مبارك أهم الفعاليات والأنشطة التى تمت خلال الشهر الحالى، وأحاط الأعضاء بأهم ماتم بالجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات والتوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية والتأكد من تناسب السعة الاستيعابية للمستشفيات مع معدلات الزيادة في أعداد الحالات، بالإضافة إلى الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية حال الاحتياج لذلك، سواء على مستوى الأسرة العادية أو أسرة العمليات المركزة، موجها الشكر للمستشفيات الجامعية على مجهوداتهم فى مواجهة الأزمة والتأهب التام فى حالة حدوث أى مضاعفات.

كما أكد مبارك على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بجميع وحدات وكليات الجامعة، وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

وناقش رئيس الجامعة آلية البدء فى إلغاء الكتاب الجامعى ورفع المقررات الكترونيا وطباعتها على اسطوانات مدمجة وآلية تنفيذ هذه الخطوة الهامة التى تأتى ضمن توجهات الدولة للتحول الرقمى والالكترونى على كافة المستويات، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية بعض العمداء ووكلاء شئون التعليم لوضع خطة التنفيذ.

هذا وقد وافق المجلس فى جلسته اليوم على صرف مكافأة مالية للجهاز الإدارى بحد أدنى 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.