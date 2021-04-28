اليوم السابع
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تشميع 16 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بقنا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:22 م
تشميع 16 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بقنا شيشة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، استمرار غلق وتشميع المقاهي والكافيهات المخالفة التي حررت لها محاضر خلال الحملات التفتيشية الدورية التى تقوم بها الوحدة بشكل دورى، للحفاظ على الصحة العامة، والحد من انتشار فيروس كورونا. 
 
وقال أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، إنه تم تشميع 16 مقهى مخالف للتدابير الاحترازية واللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل مدينة قنا، كما أنه جارٍ حصر جميع المحاضر المسبق عملها على المقاهى الأخرى المخالفة، لافتا إلى أن الوحدة المحلية لا تتهاون مع أى مقهى أو محل مخالف ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. 
 
وأضاف أنور، أن الوحدة تقوم بحملات تفتيشية بشكل يومي على جميع المقاهي والكافيهات داخل مدينة قنا والقرى التابعة لها، وذلك بناء على توجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا. 
 
 
 

حملة تفتيشية

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